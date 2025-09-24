Ben Affleck l’appello della figlia Violet per l’uso delle mascherine contro Covid

(Adnkronos) – Violet Affleck, figlia delle star di Hollywood Jennifer Garner e Ben Affleck, ha lanciato un appello per l’uso della mascherina, ospite di un evento alle Nazioni Unite a New York. La 19enne ha parlato durante un incontro dedicato alla qualità dell’aria indossando una Ffp2 e il suo intervento si è focalizzato sull’importanza delle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ben Affleck, l’appello della figlia Violet per l’uso delle mascherine contro Covid

