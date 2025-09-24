Belotti si presenta al Cagliari | Inter squadra tosta sarà difficile ma può succedere di tutto! Proveremo a…

L’attaccante del Cagliari, Andrea Belotti, nel corso della conferenza stampa di presentazione si proietta alla gara contro l’Inter. Il nuovo attaccante del Cagliari, Andrea Belotti, ex Torino e Nazionale italiana, si è presentato ufficialmente alla tifoseria rossoblù durante la conferenza stampa ad Asseminello. Dopo aver già segnato il suo primo gol contro il Lecce, il Gallo ha espresso grande entusiasmo per l’accoglienza ricevuta, sottolineando come il supporto dei tifosi lo motivi a dare il massimo in campo. La fiducia del club e l’affetto della piazza sono stati elementi chiave per farlo sentire subito parte del progetto isolano. 🔗 Leggi su Internews24.com

Cagliari, presentazione per Belotti: "Inter squadra tosta, dobbiamo farci spingere dalla nostra gente" - Dopo aver già timbrato il cartellino con la maglia rossoblu in quel di Lecce, Andrea Belotti si presenta come nuovo acquisto del Cagliari. Lo riporta msn.com

