Bellinazzo su San Siro | Negare il nuovo stadio sarebbe un suicidio politico Ecco il motivo…

Bellinazzo su San Siro, il giornalista de Il Sole 24 Ore sottolinea l’importanza della decisione del Comune di Milano per Inter e Milan. Sono giorni caldi per il futuro di San Siro. Da domani prenderà il via il dibattito in Consiglio Comunale dopo il via libera alla vendita arrivato nei giorni scorsi dalla giunta, ma il tema resta aperto a ogni possibile scenario. Sulla questione si è espresso in maniera chiara anche Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, che segue da anni da vicino le vicende legate al nuovo impianto milanese. Bellinazzo ha sottolineato l’importanza politica ed economica della decisione del Comune, commentando su X (ex Twitter) le implicazioni di un eventuale diniego: «Se il Comune di Milano, dopo anni di indecisioni e di ‘melina’, dovesse negare a Inter e Milan la possibilità di realizzare un nuovo stadio a San Siro, sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bellinazzo su San Siro: «Negare il nuovo stadio sarebbe un suicidio politico. Ecco il motivo…»

In questa notizia si parla di: bellinazzo - siro

#Bellinazzo: "#SanSiro? Il no a #Inter e #Milan sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana" - X Vai su X

Bellinazzo: “Stadio Inter e Milan? No Comune sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici”; Bellinazzo: San Siro? Il no a Inter e Milan sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della...; Negare un nuovo Stadio a San Siro sarebbe un suicidio politico: il realismo di Bellinazzo.

Bellinazzo: "San Siro? Il no a Inter e Milan sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana" - Da domani entrerà infatti nel vivo il dibattito nel Consiglio Comunale dopo il via libera alla vendita arrivato nei giorni scorsi dalla giunta: ... Riporta msn.com

Bellinazzo: “Stadio Inter e Milan? No Comune sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici” - Il giornalista del Sole 24Ore ha commentato la possibilità che il Comune di Milano voti contro alla costruzione del nuovo stadio ... msn.com scrive