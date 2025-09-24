Bell’esempio per chi picchia e spacca tutto | farai carriera

Laverita.info | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una vita a collezionare denunce oggi la maestrina di Monza ha il posto fisso, il maxi stipendio e lo scudo giudiziario. Un modello per gli antagonisti che hanno sfasciato Milano. Da violenti a martiri il passo è breve. 🔗 Leggi su Laverita.info

