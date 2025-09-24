Bella mà di sera chiude | la reazione di pierluigi diaco e i motivi dietro la scelta

chiusura improvvisa di bella ma’ di sera: dettagli e reazioni ufficiali. La programmazione televisiva della Rai ha subito un’improvvisa modifica con la decisione di interrompere dopo sole due puntate la versione serale del talk show Bella Ma’. Questo nuovo format, ideato e condotto da Pierluigi Diaco, aveva debuttato con l’obiettivo di proporre un intrattenimento leggero e interattivo nel prime time, portando una ventata di freschezza nella domenica sera. La cancellazione repentina della trasmissione ha suscitato molte reazioni, evidenziando come i dati di ascolto siano stati decisivi in questa scelta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

