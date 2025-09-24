Bei 25 mln alla Tecnocap di Cava de’ Tirreni per migliorare l’efficienza energetica degli impianti produttivi

La Banca europea per gli investimenti finanzia con 25 milioni di euro gli investimenti sostenibili di Tecnocap, operatore globale del metal packaging. L’accordo è stato annunciato da Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, e da Michelangelo Morlicchio, fondatore e presidente del Gruppo Tecnocap. La capogruppo, con sede a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, utilizzerà le risorse messe a disposizione dalla Bei per attuare un piano di interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi e degli edifici industriali, oltre che all’installazione di impianti fotovoltaici di ultima generazione per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it