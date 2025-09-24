BeeRiver arriva al Giardino La Nunziatina | il programma

Pisa, 24 settembre 2025 – Venerdì 26 e sabato 27 settembre, all’interno del Giardino La Nunziatina, si svolgerà il nuovo appuntamento con BeeRiver. Dopo i successi degli appuntamenti estivi organizzati a Lucca e a Calci, BeeRiver torna a Pisa: i mille volti della birra artigianale accenderanno i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale. I BIRRIFICI. Cinque birrifici presenteranno una selezione di alta qualità della produzione brassicola del Granducato: Birrificio Clandestino di Livorno, Bruton di Lucca, Birrante di Vicopisano, Radical Brewery di Porcari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

