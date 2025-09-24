Boris Becker vorrebbe non aver vinto Wimbledon a 17 anni. Aveva, per la precisione 17 anni, sette mesi e 15 giorni quando sconfisse Kevin Curren in finale nel 1985, diventando il più giovane campione di singolare maschile di Wimbledon di tutti i tempi. Poi avrebbe vinto altri cinque Slam, tra cui altri due Wimbledon. “Se ricordate qualche altro bambino prodigio, di solito non arriva a 50 anni a causa delle prove e delle tribolazioni che seguono”, ha detto Becker alla Bbc. “Qualunque cosa tu faccia, ovunque tu vada, con chiunque tu parli, diventa un evento mondiale. Diventerà il titolo di alcuni dei giornali più importanti di domani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Becker vorrebbe non aver vinto Wimbledon a 17 anni: «I bambini-prodigio non arrivano a 50 anni»