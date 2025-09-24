Bebe Vio rilancia la sua Academy | Sport e integrazione Una vera contaminazione paralimpica

L'olimpionica di scherma in carrozzina e la rassegna in corso a Roma: "Bello sapere che un piccolo gesto come fare sport non va a finire solo nelle palestre, ma lascia anche traccia all’interno delle famiglie". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bebe Vio rilancia la sua Academy: "Sport e integrazione. Una vera contaminazione paralimpica"

In questa notizia si parla di: bebe - rilancia

Bebe Vio rilancia la sua Academy: Sport e integrazione. Una vera contaminazione paralimpica; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 settembre: la rassegna stampa; Parte la campagna ‘Live Italian’ per il rilancio del turismo in Italia. Firmano Accenture Song e Paolo Iabichino.

Bebe Vio ‘la cultura della disabilità è in grande crescita’ - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Riporta lasicilia.it

Bebe Vio Academy, presentata la nuova stagione romana: «Lo sport diventa uno spazio inclusivo, d'incontro e condivisione di esperienze» - È stata presentata ieri a Roma, presso il Centro Sportivo SapienzaSport, la nuova stagione della Bebe Vio Academy, il progetto sportivo e inclusivo ideato dalla schermitrice ... Scrive msn.com