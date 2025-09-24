Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 24 settembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Poppy aiuta sua figlia a prepararsi ed è felice della relazione tra Luna e R.J. Nel frattempo, al ristorante “Il Giardino”, Liam riferisce a Bill della guarigione di Eric. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 24 settembre 2025 | Video Mediaset