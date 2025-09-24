baywatch in arrivo il reboot

“ Some people stand in the darkness, afraid to step into the light .”. Per chi ha vissuto gli anni ’90 è impossibile ascoltare il verso iniziale del brano I’m Always Here senza immaginare in automatico Pamela Anderson e David Hasselhoff correre in spiaggia con indosso i loro costumi rossi, pronti a salvare chiunque fosse in difficoltà. Il brano era la sigla e loro tra gli interpreti di Baywatch, serie cult di Italia 1 che è pronta a tornare con un reboot. A produrlo saranno Fremantle e FOX Entertainment: dodici episodi ambientati sulle coste della California meridionale, che andranno in onda nella stagione 20262027 su FOX e che riporteranno il pubblico sulle spiagge assolate e nelle vicende personali e professionali di un gruppo di aitanti bagnini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

