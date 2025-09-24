Battuti i modenesi nel finale | decide Luciani su rigore Il Ravenna vince e resta in vetta A Carpi successo da batticuore
Carpi 1 Ravenna 2 CARPI (3-5-2): Sforzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Cecotti, Figoli (17’ st Casarini), Rosetti (45’ st Pietra), Rigo (26’ st Stanzani), Amayah (45’ st Sall); Cortesi, Gerbi. A disp. Perta, Sacchetti, Arcopinto, Forte, Lombardi, Toure, Verza, Visani. All.: Cassani. RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Scaringi (34’ st Da Pozzo), Bianconi (44’ st Esposito), Solini; Donati, Tenkorang, Lonardi (34’ st Rrapaj), Rossetti, Falbo; Zagre (23’ st Motti), Spini (23’ st Luciani). A disp. Stagni, Borra, Luciani, Calandrini, Ilari, Menegazzo, Okaka, Sermenghi, Zakaria. All.: Marchionni. Arbitro: Mazzoni di Prato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: battuti - modenesi
Battuti i modenesi nel finale: decide Luciani su rigore. Il Ravenna vince e resta in vetta. A Carpi successo da batticuore