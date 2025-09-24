Battocletti fa un doppio secondo posto nel ranking Palmisano e Iapichino sono sul podio mondiale Scopriamo la graduatoria delle azzurre

Oasport.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione internazionale del triathlon non ha la minima intenzione di rallentare. Il calendario ci propone, infatti, una importantissima tappa nel corso del fine settimana in arrivo. Stiamo parlando delle gare previste a Weihai (Cina) delle World Triathlon Series 2025. Per l’Italia saranno al via Bianca Seregni, Ilaria Zane e Verena Steinhauser.  La tappa di Weihai si disputerà venerdì 26 settembre alle ore 09:00 con la gara donne e alle 11:45 con quella uomini. Si tratta della penultima prova della stagione del circuito mondiale di World Triathlon Championship Series dopo Abu Dhabi, Yokohama, Alghero, Amburgo, French Riviera e Karlovy Vary. 🔗 Leggi su Oasport.it

battocletti fa un doppio secondo posto nel ranking palmisano e iapichino sono sul podio mondiale scopriamo la graduatoria delle azzurre

© Oasport.it - Battocletti fa un doppio secondo posto nel ranking, Palmisano e Iapichino sono sul podio mondiale. Scopriamo la graduatoria delle azzurre

In questa notizia si parla di: battocletti - doppio

Mondiali di atletica 2025, la diretta: Palmisano e Battocletti, doppio argento. Fabbri è bronzo nel lancio del peso; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; Due medaglie in pochi minuti per l’Italia ai Mondiali di atletica.

battocletti fa doppio secondoBattocletti fa il bis, sui 5mila seconda medaglia ai mondiali di Tokyo - Nadia Battocletti fa il bis ai mondiali di atletica a Tokyo: dopo l'argento sui 10. Scrive rainews.it

battocletti fa doppio secondoVIDEO | Mondiali di Atletica, Battocletti conquista il bronzo nei 5000 metri e fa la storia: “Ci ho messo il fuoco” - FENOME?????????? ?????? Nadia Battocletti si conferma nel gotha del mezzofondo e dopo l’argento nei 10. Come scrive dire.it

Cerca Video su questo argomento: Battocletti Fa Doppio Secondo