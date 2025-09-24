Battipaglia furto in gioielleria | individuato il presunto ladro

Tempo di lettura: < 1 minuto Il 24 settembre personale operante del Commissariato di P.S. di Battipaglia ha individuato e denunciato per furto aggravato un cittadino italiano nato in Ucraina, già sottoposto alla misura cautelare di obbligo di dimora nel Comune di Battipaglia, ritenuto responsabile del furto in danno di una gioielleria del centro cittadino avvenuto la notte precedente, Le immediate, puntuali, attività investigative, baste sulla raccolta delle testimonianze, sulle immagini di videosorveglianza e sui rilievi della Polizia Scientifica, hanno portato all’identificazione del soggetto, noto alle forze di polizia, che è stato rintracciato all’interno della sua abitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Battipaglia, furto in gioielleria: individuato il presunto ladro

In questa notizia si parla di: battipaglia - furto

