Dday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eliminare caricabatterie e inverter integrandoli nel pacco batterie, un significativo cambio di paradigma che potrebbe cambiare davvero, e molto, le BEV del futuro del gruppo Stellantis. 🔗 Leggi su Dday.it

Batterie IBIS Stellantis, come potrebbe cambiare radicalmente il mondo delle batterie per autovetture - Eliminare caricabatterie e inverter integrandoli nel pacco batterie, un significativo cambio di paradigma che potrebbe cambiare davvero, e molto, le BEV del futuro del gruppo Stellantis

Batteria Stellantis IBIS: Il nuovo prototipo AC apporta miglioramenti per l'uso quotidiano e le prestazioni - Il cosiddetto Intelligent Battery Integrated System (IBIS) combina la batteria e l'inverter in un unico modulo, riducendo il pe

