batterie al litio ecco cosa faranno a brindisi eni e fib

Formiche.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le batterie cinesi invadono l’Europa, ma l’Italia non sta a guardare. Eni e Seri Industrial hanno infatti annunciato che Eni Storage Systems, joint venture costituita dal Cane a sei zampe (50% più un’azione) e Fib (50% meno un’azione), società appartenente al gruppo Seri Industrial, ha iniziato l’operatività per proseguire lo sviluppo del progetto industriale relativo alla produzione di batterie al litio stazionarie già avviato nell’area industriale di Brindisi. Eni Storage Systems ha come in tal senso l’obiettivo di realizzare un polo per la produzione di oltre 8 GWhanno di batterie litio ferro fosfato su base acquosa, destinate prevalentemente ad accumuli stazionari di energia elettrica. 🔗 Leggi su Formiche.net

