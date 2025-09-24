Basta omertà parliamo di sicurezza | l’appello degli ex sciatori ai funerali di Franzoso La madre di Matilde Lorenzi | Il sacrificio di mia figlia non è servito

“Basta omertà, atleti ed ex atleti devono parlare di sicurezza”. L’appello più nitido e coraggioso arriva da Camilla Alfieri, ex sciatrice e vicepresidente dello Sci Club Sestriere, dove è cresciuto Matteo Franzoso, il discesista morto il 15 settembre scorso durante un allenamento con la nazionale in Cile. Lo ha fatto proprio nella giornata dei funerali del 25enne appunto a Sestriere, dove erano radunati tutti: amici, colleghi, personaggi dello sci. Gli stessi che un anno prima si ritrovavano in circostanze praticamente uguali per la morte di Matilde Lorenzi, altra sciatrice vittima di dopo una caduta fatale in allenamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

