Basta bugiardo Iacchetti torna in tv ed è di nuovo caos | succede di tutto a È sempre Cartabianca
Acceso confronto a È sempre Cartabianca, dove si è consumato un vero e proprio scontro verbale tra Enzo Iacchetti e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Al centro del dibattito condotto da Bianca Berlinguer c’è stato il tema delicatissimo della crisi umanitaria a Gaza e il ruolo dell’Italia nel conflitto tra Israele e Palestina. Iacchetti, in un intervento infuocato, ha accusato il governo Meloni di immobilismo: “ Non ha fatto nulla per Gaza, Meloni ci mette tempo a capire”, ha dichiarato con tono polemico. E ha aggiunto: “Quando l’Italia si schiererà per il riconoscimento dello Stato palestinese, sarà troppo tardi”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
