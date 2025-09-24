Bassa Romagna | il Ceas presenta le nuove offerte formative per le scuole
Domani, giovedì 25 settembre alle 16 nella sala Baracca della Rocca di Lugo si terrà la presentazione del catalogo ’A scuola di futuro’, con le offerte formative per le scuole della Bassa Romagna per l’anno scolastico 2025-2026. Il catalogo contiene 70 progetti che offrono percorsi di educazione alla sostenibilità in una logica di sistema a rete; sono inoltre presenti diverse progetti rivolti agli insegnanti di ogni ordine e grado. I progetti sono ideati dalle sedi operative del Ceas Bassa Romagna (Casa Monti, Ecomuseo delle erbe palustri e Podere Pantaleone), dai diversi servizi dell’Unione (Servizio Educazione ambientale, Servizio Nuove generazioni, Polizia locale, Protezione civile, Servizi Educativi, Servizio Europa e progettazione strategica), e dai partner che hanno partecipato alla sua realizzazione (Parco del Delta del Po, Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, Romagnatech, Museo del risparmio di Torino, Hera, Ausl Romagna). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
