Basket successo della squadra Under 14 Golfo dei Poeti trionfa al ’Città di Tortona’
Prestazione da applausi per la formazione Under 14 del Basket Golfo dei Poeti che trionfa al torneo ’Citta’ di Tortona’ disputato domenica scorsa nella città piemontese e ben organizzato dal Derthona Basket (società da anni militante nella massima serie) in occasione dell’inaugurazione del magnifico nuovo Palasport, alla quale la società spezzina è stata invitata a partecipare. Nella semifinale i ragazzi di Marco Corsolini hanno battuto i padroni di casa del Derthona Basket con un roboante 71-28. Nella finalissima poi hanno sfoderano un’altra prestazione maiuscola, non concedendo scampo alla formazione valdostana del Bambaboc Val d’Ayas, rifilandole un secco 68-18 con il quale si sono aggiudicati il torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
