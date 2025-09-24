Basket Serie C Coppa Toscana l’Abc va avanti Successo sofferto con Valdisieve
ABC CASTELFIORENTINO 66 VALDISIEVE 65 ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Garbetti n.e., Lazzeri 10, Ticciati, Talluri, Berni 13, Torrigiani 20, Marchetti n.e., Cicilano, Landi 11, Cantini 2, Mancini 3, Pedicone 7. All. Paludi. VALDISIEVE BASKET: Rossi 18, Lerede 5, Valletti 2, Ciacci 18, Municchi 7, Volpi F., Piccini N. 2, Gori, Simoncini 5, Volpi T., Piccini C. 4, Gustinelli 4. All.: Bardini. Arbitri: Gigoni e Liverani di Livorno. Parziali: 15-15; 33-29; 52-45. CASTELFIORENTINO – L’Abc stacca il pass per la final four di Coppa Toscana di Serie C battendo al Pala Betti Valdisieve, ma quanta fatica. Nel giorno dell’esordio stagionale di capitan Cantini, mentre è rimasto ancora a riposo precauzionale Corbinelli, la squadra di coach Paludi rischia grosso al termine di una partita di fatto sempre amministrata, ma mai chiusa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - serie
