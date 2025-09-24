Basket serie B Interregionale l' avventura dei Baskers parte da Pesaro | gli artusiani sfidano la Bramante

Dopo oltre un mese di intensa preparazione atletica e sudore versato in palestra i Baskérs Forlimpopoli stanno per gettarsi a capofitto nella nuova avventura della Serie B Interregionale. Il viaggio della truppa di coach Tumidei partirà sabato dalla vicina, ma insidiosa, trasferta in casa della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"

Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato

Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei

Anche la Lega Basket Serie A partecipa a $BeActive , l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione legabasket.it/news/136279 - X Vai su X

Basket Serie B Interregionale. Stosa e Costone: ci siamo!. Domenica prima giornata - Sale il rombo dei motori, domenica si spengono i semafori e parte ufficialmente il cammino delle senesi nel campionato ... Riporta msn.com

Basket Serie B Interregionale: Simone Cerchiaro è un nuovo giocatore della Mens Sana Basketball - Simone Cerchiaro, ala di 195 centimetri classe 2003, è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile dell’USE Empoli, con cui ha disputato oltre che le categorie giovanili, anche tre stagioni senior ... Da antennaradioesse.it