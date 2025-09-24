Basket serie A2 donne E-Work in campo in casa alle 18 Bis con SGiovanni Valdarno
Settimana ricca di impegni per l' E-Work attesa da una doppia amichevole casalinga in pochi giorni. Le faentine scenderanno in campo alle 18 contro San Giovanni Valdarno, remake della partita giocatasi la scorsa settimana e terminata 78-67 per le toscane, mentre sabato alla stessa ora riceveranno Rovigo. "Questo preampionato palindromo, con due partite contro le stesse squadre, è figlio di una programmazione fatta quando ancora non sapevamo se avessimo giocato in A1 o in A2 – spiega coach Paolo Seletti – e dover affrontare squadre attrezzate come San Giovanni Valdarno in un momento in cui stiamo ancora cercando i giusti automatismi, potrebbe incidere sulla nostra fiducia.
