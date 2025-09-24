Basket Sassari batte il Panathlitikos Sykeon e conquista un posto in EuroCup

Oasport.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva l’atteso bis per la Dinamo Sassari nei preliminari della EuroCup Women, con le sarde che dopo il successo dell’andata in trasferta vincono anche al PalaSerradimigni contro le greche del Panathlitikos Sykeon. Un successo meritato che permette a Sassari di conquistare un posto nella regular season dell’EuroCup, dove verrà inserito nel gruppo H insieme a Lattes Montpellier (Francia), JP TANY Brno (Repubblica Ceca) e ZKK Ragusa (Croazia). DINAMO SASSARI – PANATHLITIKOS SYKEON 66-62. Il primo strappo è di Sassari con le triple di Poindexter e Boros e padrone di casa che vanno sul 10-4. Continua a spingere la Dinamo, che domina il parquet, e con Richards e un’altra tripla di Poindexter tocca il +10 dopo 7’ di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket sassari batte il panathlitikos sykeon e conquista un posto in eurocup

© Oasport.it - Basket, Sassari batte il Panathlitikos Sykeon e conquista un posto in EuroCup

In questa notizia si parla di: basket - sassari

Basket: EuroCup femminile 2025-2026, il sorteggio. Campobasso e Geas ai gironi, per Sassari ostacolo greco nelle qualificazioni

Basket: FIBA Europe Cup 2025-2026, il sorteggio. Sassari al via nella coppa vinta nel 2019

Basket, Achille Polonara torna alla Dinamo Sassari dopo sei anni

Basket femminile: Sassari batte in trasferta il Panathlitikos Sykeon nei preliminari di EuroCup; EuroCup Women, Sassari batte il Panathlitikos Sykeon all’andata dei qualifiers; Basket, l’Olimpia Milano annuncia l’arrivo di Totè.

basket sassari batte panathlitikosBasket femminile: Sassari batte in trasferta il Panathlitikos Sykeon nei preliminari di EuroCup - Si è appena conclusa alla Nick Galis Hall di Salonicco la partita d’andata dei preliminari di Eurocup e in campo sono scese le greche del Panathlitikos ... Come scrive oasport.it

basket sassari batte panathlitikosGli studenti alle partite della Dinamo con “Il Basket in Classe” - Mille posti riservati alle scuole grazie all’iniziativa promossa dal Banco di Sardegna per le gare di coppa. Scrive lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Sassari Batte Panathlitikos