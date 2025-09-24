basket sassari batte il panathlitikos sykeon e conquista un posto in eurocup

Arriva l’atteso bis per la Dinamo Sassari nei preliminari della EuroCup Women, con le sarde che dopo il successo dell’andata in trasferta vincono anche al PalaSerradimigni contro le greche del Panathlitikos Sykeon. Un successo meritato che permette a Sassari di conquistare un posto nella regular season dell’EuroCup, dove verrà inserito nel gruppo H insieme a Lattes Montpellier (Francia), JP TANY Brno (Repubblica Ceca) e ZKK Ragusa (Croazia). DINAMO SASSARI – PANATHLITIKOS SYKEON 66-62. Il primo strappo è di Sassari con le triple di Poindexter e Boros e padrone di casa che vanno sul 10-4. Continua a spingere la Dinamo, che domina il parquet, e con Richards e un’altra tripla di Poindexter tocca il +10 dopo 7’ di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

