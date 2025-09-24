Basket Sassari batte il Panathlitikos Sykeon e conquista un posto in EuroCup
Arriva l’atteso bis per la Dinamo Sassari nei preliminari della EuroCup Women, con le sarde che dopo il successo dell’andata in trasferta vincono anche al PalaSerradimigni contro le greche del Panathlitikos Sykeon. Un successo meritato che permette a Sassari di conquistare un posto nella regular season dell’EuroCup, dove verrà inserito nel gruppo H insieme a Lattes Montpellier (Francia), JP TANY Brno (Repubblica Ceca) e ZKK Ragusa (Croazia). DINAMO SASSARI – PANATHLITIKOS SYKEON 66-62. Il primo strappo è di Sassari con le triple di Poindexter e Boros e padrone di casa che vanno sul 10-4. Continua a spingere la Dinamo, che domina il parquet, e con Richards e un’altra tripla di Poindexter tocca il +10 dopo 7’ di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - sassari
Basket: EuroCup femminile 2025-2026, il sorteggio. Campobasso e Geas ai gironi, per Sassari ostacolo greco nelle qualificazioni
Basket: FIBA Europe Cup 2025-2026, il sorteggio. Sassari al via nella coppa vinta nel 2019
Basket, Achille Polonara torna alla Dinamo Sassari dopo sei anni
Il Basket in Classe torna al PalaSerradimigni! Il PalaSerradimigni apre le porte ai giovani tifosi: 1.000 posti gratuiti a partita per vivere dal vivo le emozioni delle sfide della Dinamo Sassari maschile e femminile in Europa! Un’intera sezione del palazzetto d - facebook.com Vai su Facebook
Anche Sassari protagonista al Torneo di Cagliari! Una due giorni ricca di emozioni e ottimi spunti per la squadra di coach Bulleri che dopo la vittoria con Gran Canaria chiude al 3° posto #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Basket femminile: Sassari batte in trasferta il Panathlitikos Sykeon nei preliminari di EuroCup; EuroCup Women, Sassari batte il Panathlitikos Sykeon all’andata dei qualifiers; Basket, l’Olimpia Milano annuncia l’arrivo di Totè.
Basket femminile: Sassari batte in trasferta il Panathlitikos Sykeon nei preliminari di EuroCup - Si è appena conclusa alla Nick Galis Hall di Salonicco la partita d’andata dei preliminari di Eurocup e in campo sono scese le greche del Panathlitikos ... Come scrive oasport.it
Gli studenti alle partite della Dinamo con “Il Basket in Classe” - Mille posti riservati alle scuole grazie all’iniziativa promossa dal Banco di Sardegna per le gare di coppa. Scrive lanuovasardegna.it