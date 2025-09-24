Basket femminile l’Umana Reyer Venezia batte la Stella Rossa e accede alla fase a gironi dell’Eurolega 2025
L’Umana Reyer Venezia supera le qualificazioni dell’ Eurolega di basket femminile e accede così alla fase a gironi! Dopo il successo esterno di una settimana fa (71-79) le oro-granata battono anche al Taliercio la Stella Rossa per 70-63 al termine di una sfida combattuta fino al quarto conclusivo quando le vice-campionesse d’Italia hanno alzato l’intensità prendendo il largo verso la vittoria. 17 punti di una scatenata Mariella Santucci e 15 di Stephanie Mavunga, con 11 punti equamente divisi tra Ivana Djokic e Martina Fassina per l’Umana – 21 punti per Mina Djordjevic e 15 di Khaalia Hillsman tra le fila della Stella Rossa. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - femminile
Basket femminile: domani al via gli Europei Under 18 a La Palma. L’Italia apre l’estate delle giovanili
Basket femminile: Italia esagerata contro la Grecia all’esordio negli Europei Under 18 2025
Basket femminile: Italia, brutta sconfitta con la Slovenia agli Europei Under 18
?Dalle palestre ai grandi palcoscenici: il basket femminile vuole conquistare pubblico e nuovi investitori ?Le Final Four accanto ai grandi campioni del basket maschile e la spinta di scuole e social network sono alcune delle basi su cui la Lega Bas - facebook.com Vai su Facebook
