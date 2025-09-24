Basket al via in continuità il GMV in Divisione Regionale 2

Pisa, 24 settembre 2025 – Ultima fase della preparazione, per il GMV Basket, che fa il suo esordio l’11 ottobre nel campionato di Divisione Regionale 2, in una stagione che va in continuità con la precedente, sotto la guida di coach Cinzia Piazza, coadiuvata dal vice allenatore Daniele Meschinelli. La squadra del presidente Luca Benedettini, reduce da un 2024-25 terminato al secondo posto nel proprio girone, al termine della regular season, con l’approdo ai play-off, conclusi in semifinale, dopo lo spareggio perso con Valdera, va in sostanziale continuità, con qualche defezione, alcuni rientri e nuovi arrivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

