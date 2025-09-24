Prima una grande fatica, poi la rimonta, quindi la gioia. Seppur con il fiatone, la Nazionale italiana di baseball ha sconfitto per 6-2 la Francia in occasione degli ottavi di finale validi per i Campionati Europei 2025, rassegna in fase di svolgimento a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Prestazione non semplice per gli uomini di Francisco Cervelli, sbloccatisi solo dopo la prima metà della disputa e poi bravi a dilagare, come testimonia anche il conto delle valide: 13 contro 4. Difficilissimo però l’inizio per gli azzurri, che rimangono con l’attacco a secco per cinque, interminabili, inning, e con i transalpini che marcano due punti con centellinata pazienza: il primo arriva nella ripresa inaugurale con il grounder di Pula che consente a Brown di marcare il primo sigillo, mentre il secondo nella quinta per merito di una doppia di Martinez, il quale a causa anche della mancata ricezione fulminea di Guevara firma il 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball, l’Italia rimonta la Francia col fiatone e avanza ai quarti degli Europei