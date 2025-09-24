Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Baronissi ha inaugurato questa mattina il nuovo asilo nido comunale “Il Nido del Tiglio” nella frazione di Antessano. La struttura, moderna e sostenibile, è stata pensata per accogliere fino a 60 bambini, garantendo spazi sicuri, luminosi e a misura di infanzia. Il progetto, sviluppato dagli uffici tecnici comunali anche con la collaborazione di tecnici esterni, ha dato vita a un edificio innovativo: 524 metri quadrati coperti, un’ampia area verde di circa 1.400 metri quadrati attrezzata con giochi, orto didattico e serra bioclimatica. La cerimonia di inaugurazione è stata aperta dall’intervento della Sindaca Anna Petta, che ha sottolineato il valore concreto dell’opera: “Il Nido del Tiglio non è solo un edificio, ma un luogo che rappresenta un investimento per il futuro della nostra comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Baronissi, inaugurato il nuovo asilo “Il Nido del Tiglio” ad Antessano