Questa mattina, il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Silvana D’Agostino, ha consegnato le medaglie d’onore alla memoria di Giuseppe Binetti di Barletta, Michele Di Palma di Andria e Vincenzo Frisari di Bisceglie, deportati e internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Le onorificenze sono state ritirate dai familiari dei tre cittadini, nell’ambito della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi”, istituita con legge n. 6 del 13 gennaio scorso. La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico del Liceo “Cafiero” di Barletta, Rosanna Diviccaro, del Prefetto D’Agostino e del Sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Barletta: consegnate medaglie d’onore alla memoria di tre internati militari pugliesi