Bari accoglie My name is east my name is west | un viaggio artistico tra Oriente e Occidente

Dal 28 settembre al 31 ottobre 2025, l’Auditorium ANMIG, presso la Casa del Mutilato di Bari, ospiterà la mostra d'arte “My Name is East, My Name is West” di Davide Cufaro Petroni. Dopo il grande successo riscosso a Palazzo Valentini a Roma, l'esposizione giunge nel capoluogo pugliese in una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

