Barezzi Festival unica data italiana per Tom Smith Editors Spiritualized King Hannah
Un festival attento e curioso, capace ogni volta di sorprendere ed entusiasmare. Dal 13 al 16 novembre a Parma e provincia torna Barezzi Festival, con una diciannovesima edizione che come sempre porta al suo pubblico i nomi più interessanti della musica internazionale e le più preziose gemme. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Barezzi Festival, da Andrew Bird a The Last Dinner Party per la diciottesima edizione - Si parte giovedì 14 novembre alle 18:00 all’Auditorium del Carmine con l’ipnotica Anna B Savage, cantautrice londinese capace di trafiggere l’anima con testi intimi. Come scrive tgcom24.mediaset.it
I maliani Tinariwen per l'anteprima del Barezzi Festival - Anteprima il 17 settembre al teatro Valli di Reggio Emilia con i Tinariwen, i cantori maliani della ribellione, poi la rassegna toccherà Bologna, Busseto e Piacenza, per chiudere a ... Segnala mattinopadova.gelocal.it