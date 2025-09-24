Barcellona tra rinnovi e giovani talenti | il futuro passa da De Jong García e Dro

Calcionews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barcellona, tra rinnovi di contratto e i giovani talenti: il futuro passa da De Jong, García e Dro. Le ultimissime notizie Con la chiusura del mercato estivo, la Direzione Sportiva del Barcellona ha spostato l’attenzione sulla gestione interna della rosa. L’obiettivo principale è consolidare il gruppo attraverso i rinnovi dei giocatori chiave e la valorizzazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

barcellona tra rinnovi e giovani talenti il futuro passa da de jong garc237a e dro

© Calcionews24.com - Barcellona, tra rinnovi e giovani talenti: il futuro passa da De Jong, García e Dro

In questa notizia si parla di: barcellona - rinnovi

Il Barcellona rischia di perdere dieci stelle de La Masia: chi sono i giovani talenti che possono lasciare i blaugrana; Barcellona: Un Tredicenne nella Prima Squadra! Giovane Promessa in Campo; Milano, no al ritorno di Punter: rinnovo triennale da 12 mln col Barça.

barcellona rinnovi giovani talentiIl Barcellona vuole blindare un gioiello non ancora 18enne: a gennaio rinnova Dro? - Con il mercato estivo ormai chiuso, la Direzione Sportiva del Barcellona punta ora a consolidare la rosa attraverso le conferme dei giocatori chiave. Da tuttomercatoweb.com

barcellona rinnovi giovani talentiChampions League: dieci giovani talenti pronti a brillare - 26: ecco chi sono i protagonisti già pronti a lasciare il segno in Europa. europacalcio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Barcellona Rinnovi Giovani Talenti