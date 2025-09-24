Barcellona, tra rinnovi di contratto e i giovani talenti: il futuro passa da De Jong, García e Dro. Le ultimissime notizie Con la chiusura del mercato estivo, la Direzione Sportiva del Barcellona ha spostato l’attenzione sulla gestione interna della rosa. L’obiettivo principale è consolidare il gruppo attraverso i rinnovi dei giocatori chiave e la valorizzazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Barcellona, tra rinnovi e giovani talenti: il futuro passa da De Jong, García e Dro