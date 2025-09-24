Barcellona nuovo stop per Gavi | il centrocampista spagnolo fuori 4-5 mesi

Barcellona, nuovo grande stop per Gavi: il centrocampista spagnolo fuori 4-5 mesi. Tutti gli aggiornamenti Brutte notizie per il Barcellona e per i tifosi blaugrana: Pablo Páez Gavira, detto Gavi, centrocampista classe 2004 e uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo, dovrà restare lontano dai campi per un lungo periodo. Il giovane, già vittima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Barcellona, nuovo stop per Gavi: il centrocampista spagnolo fuori 4-5 mesi

In questa notizia si parla di: barcellona - nuovo

Nico Williams desideroso di “fare la storia” dopo aver rifiutato il Barcellona per il nuovo contratto di club di atletica

Il nuovo Polonia Manager offre il ritorno di Lewandowski … e afferma che il team può essere ispirato da Barcellona

Roma Femminile, futuro giallorosso per Dragoni? Verso un nuovo prestito dal Barcellona

Nuovo caso nel mondo del ciclismo internazionale! Barcellona e le Isole Canarie mettono un paletto importante: se il team @israelpremiertech sarà al via, loro potrebbero non ospitare rispettivamente il Grand Départ del @letourdefrance 2026 e la tappa fina - facebook.com Vai su Facebook

Barcellona, rischio nuovo slittamento per il ritorno al Camp Nou: via libera dalla Liga per giocare al Cruyff - X Vai su X

Il Barcellona perde anche Gavi, problema al ginocchio e lungo stop: altro infortunio dopo Fermin Lopez, cos'ha e quando torna in campo; Barça, che tegola: Gavi fuori 4-5 mesi post-operazione. I dettagli; Il Barcellona perde pezzi: Gavi fuori tra i 4 e i 5 mesi.

Barcellona, nuovo stop per Gavi: il centrocampista spagnolo fuori 4-5 mesi - Tutti gli aggiornamenti Brutte notizie per il Barcellona e per i tifosi blaugrana: Pablo Páez Gavira, detto Gavi, cen ... Riporta calcionews24.com

Il trattamento conservativo non ha convinto, Gavi si opererà di nuovo: si teme lungo stop - Il Barcellona ha deciso: Gavi sarà sottoposto domani a un’artroscopia al ginocchio destro. Lo riporta tuttomercatoweb.com