Barber shop al setaccio a Varese | multe per 80mila euro e due titolari denunciati

Varese, 24 settembre 2025 – Sanzioni per 80mila euro e due persone denunciate. Sono i numeri finali di un servizio di controllo straordinario, condotto il 17 e 18 settembre, da agenti della polizia, insieme a personale della Guardia di finanza del comando provinciale di Varese con nucleo cinofilo di Malpensa e operatori dell'Ats Insubria, all’interno di numerosi barber shop nei comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Gavirate e Laveno Mombello. In tutto sono state controllate 16 barberie e identificate 68 persone, di cui 27 con precedenti di polizia; in tutti gli esercizi pubblici sono state riscontrate numerose violazioni rispetto alle norme sanitarie, amministrative e concernenti la privacy e la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

