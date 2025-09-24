Barbarian | il film è tratto da una storia vera?

Prima del suo successo cinematografico di quest’anno, Weapons, Zach Cregger ha debuttato come regista nel 2022 con il thriller horror Barbarian, che racconta l’esperienza di una giovane donna in un Airbnb a Detroit. Tess Marshall ( Georgina Campbell ) arriva nella proprietà che ha affittato la sera prima del suo colloquio di lavoro e scopre che c’è stata una doppia prenotazione. L’uomo che occupa la proprietà, Keith ( Bill Skarsgård ), la invita a entrare in casa e le offre di condividere l’alloggio. Tuttavia, Tess si rende presto conto che qualcuno la sta tenendo d’occhio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it