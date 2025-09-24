Barbara D’Urso a processo per diffamazione nel caso Elena Ceste | chiamò una donna sposata e madre di famiglia amante di un omicida

Barbara D’Urso è imputata per diffamazione al Tribunale di Pisa, a seguito di una querela presentata da una donna di 63 anni di Vicopisano. La notizia la dà “ Il Tirreno “. Durante una puntata di “ Pomeriggio Cinque ” andata in onda nel maggio 2018 su Canale 5, la conduttrice aveva definito la donna “amante di Michele Buoninconti “, poche ore prima che l’uomo fosse condannato in via definitiva per l’omicidio della moglie, Elena Ceste. La 63enne, sposata e madre di famiglia, si era detta profondamente offesa da quell’accusa, ritenuta falsa e lesiva della sua dignità, anche perché durante la trasmissione erano stati mostrati il suo profilo Facebook e il paese in cui viveva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

