Barbara campionessa assoluta alla Ruota della Fortuna vince la Panda Scotti esulta | Prima o poi doveva capitare

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara è la campionessa assoluta di La Ruota della Fortuna: nella puntata di mercoledì 24 settembre ha vinto l'ambitissima auto, la Fiat Panda. Il premio non era mai stato vinto da nessuno fino ad ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: barbara - campionessa

Campionessa per due sere, vince 30.500 euro, Maldive e crociera. Il sogno di Barbara: da Guardia Sanframondi a 'La Ruota della Fortuna'.

barbara campionessa assoluta ruotaBarbara campionessa assoluta alla Ruota della Fortuna vince la Panda, Scotti esulta: “Prima o poi doveva capitare” - Barbara è la campionessa assoluta di La Ruota della Fortuna: nella puntata di mercoledì 24 settembre ha vinto l'ambitissima auto, la Fiat Panda ... Si legge su fanpage.it

La ruota della fortuna, quanto ha vinto la campionessa Barbara da Benevento stasera 24 settembre? - La ruota della fortuna, quanto ha vinto la campionessa Barbara da Benevento stasera 24 settembre? Segnala tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Barbara Campionessa Assoluta Ruota