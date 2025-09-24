Bar Carlino | Aston Villa – Bologna

Dopo il grande successo della scorsa stagione, Bar Carlino torna per accompagnare il Bologna nella sua avventura europea. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: carlino - aston

Il Resto del Carlino. . La felicità incontaminata davanti a un pallone è rimasta la stessa di quell’esile biondino che con la maglia dell’Atletico Carrara dribblava anche il tempo. roppo più forte dei suoi compagni, correva incontro a un destino che lo aspettava a b - facebook.com Vai su Facebook

Bar Carlino, stagione due. L’entusiasmo per l’Europa: Coinvolta tutta la città; Tutti al Bar Carlino, il salotto rossoblù martedì da Neri: tanti ospiti e sorprese; Da Birmingham a Bar Carlino: L’università mi ha portato qui e da 30 anni Bologna è casa mia.

Bar Carlino, è qui la festa. Domani lo show rossoblù. Ecco i primi ospiti tifosi - Il salotto rossoblù pronto per celebrare l’esordio in Europa League del Bologna . Lo riporta msn.com

Serate speciali prima dei match. Torna il nostro ’Bar Carlino’. Il pre-partita dei tifosi rossoblù - Tanti ospiti e volti vip pronti a partecipare al talk che precede le gare del club di Italiano. Riporta msn.com