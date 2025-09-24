Bar Awards Milano | il 12 gennaio 2026 grande show col Gala Night Party

Non manca tantissimo al Gala Night Party targato Bar Awards 2025. A Milano, il 12 gennaio 2026, è in programma il grande evento dedicato all’ ospitalità d’eccellenza nei bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti e hotel italiani. Il tradizionale appuntamento, promosso da Bargiornale, Ristoranti e Hotel Domani, radunerà a Milano alcuni dei migliori professionisti d’Italia. Da bartender e baristi a capi d’azienda e opinion leader, senza dimenticare chef, pasticcerie e personaggi di riferimento del settore. Come sempre a Milano ne vedremo davvero delle belle coi Bar Awards. BAR AWARDS 2025 A MILANO: GRANDE ATTESA PER IL 12 GENNAIO 2026. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

