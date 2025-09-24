Bankitalia evasione calata di 25 miliardi tra il 2017 e il 2021

“Negli ultimi anni si è registrata nel complesso una riduzione dell’evasione fiscale, sia in valore assoluto sia in termini percentuali. Essa era infatti 97 miliardi nel 2017 e ha subito una contrazione nell’ordine di 25 miliardi. Anche in termini relativi, la propensione all’evasione è scesa di quasi 6 punti percentuali, dal 21 per cento del 2017?. Così Giacomo Ricotti, Capo del Servizio Assistenza e Consulenza fiscale di Bankitalia, nel corso dell’ audizione da parte della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, in merito all’indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all’evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell’anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bankitalia, evasione calata di 25 miliardi tra il 2017 e il 2021

