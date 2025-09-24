Bando Inpgi sussidi per collegi di merito fino a 5 mila euro | quando e come partecipare
Roma, 24 settembre 2025 - Inpgi apre al merito con un aiuto concreto per studenti meritevoli e famiglie di giornalisti. La cassa previdenziale dei giornalisti autonomi lancia un nuovo bando per favorire l’accesso ai Collegi Universitari di Merito riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del proprio programma di welfare attivo. L’iniziativa, approvata lo scorso aprile dal Consiglio di Amministrazione, si propone di sostenere il diritto allo studio e premiare l’impegno dei giovan i. Ecco quando e come partecipare al bando. Come funziona il bando. Il bando prevede l’erogazione di un sussidio annuale fino a un massimo di 5. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
