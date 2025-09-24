Bancomat e Sport e Salute insieme per Illumina lo sport che rigenera

Promuovere inclusione, innovazione e crescita attraverso lo sport: la collaborazione fra Bancomat e Sport e Salute, appena siglata al Foro Italico, inaugura un percorso comune fino al 2027. Il progetto Illumina rappresenta l’anima dell’accordo, una visione che trasforma spazi urbani in luoghi di partecipazione reale. Un impegno condiviso per il futuro dei territori La sinergia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Bancomat e Sport e Salute insieme per Illumina, lo sport che rigenera

