Banche taglio del nastro nella nuova sede della Bcc a Conselice

Venerdì sono stati inaugurati i nuovi locali della filiale della Bcc ravennate, forlivese e imolese di Conselice, in via Garibaldi, 43. La filiale è organizzata per creare spazi lavorativi che facilitino l'interazione e siano socialmente inclusivi, nell’ottica di offrire una consulenza più. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: banche - taglio

Taglio dei tassi, settimana decisiva per le banche centrali

Manovra, obiettivo Giorgetti taglio tasse. Salvini torna a ‘punzecchiare’ le banche

Torna Africa24, la newsletter africana del @sole24ore! Oggi parliamo della richiesta di "giustizia climatica" dei leader Ua, di due voti in Malawi e Guinea, del declassamento del #Botswana, del taglio record dei tassi delle banche centrali e di gioie e dolori di @ - X Vai su X

Manovra, obiettivo Giorgetti taglio tasse. Salvini torna a ‘punzecchiare’ le banche - facebook.com Vai su Facebook

Banche, taglio del nastro nella nuova sede della Bcc a Conselice; Taglio del nastro per la nuova filiale Emil Banca di Portomaggiore; Spazi più grandi e accoglienti ma anche un omaggio speciale a Depero, taglio del nastro per la nuova filiale a Rovereto della Banca per il Trentino Alto Adige.

Banche, taglio del nastro nella nuova sede della Bcc a Conselice - "I nuovi locali, in zona centrale a Conselice, sono più ampi e funzionali, nell’ottica di porre sempre maggiore attenzione a soci e clienti", commenta la vice presidente Bacchilega ... Si legge su ravennatoday.it

Sanfelice 1893 Banca Popolare apre la nuova filiale - Inaugurata a Pavullo, in via Giardini 136, la nuova filiale di Sanfelice 1893 Banca Popolare. Secondo msn.com