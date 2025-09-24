Banche dopo Mps-Mediobanca in autunno la finanza italiana aspetta Unicredit

Dopo l’estate calda della banche, sarà un lungo autunno di tensione e evoluzione per la finanza italiana. Completata, con una totale vittoria, la scalata di Monte dei Paschi di Siena a Mediobanca principalmente per errori strategici dell’ex ad di Piazzetta Cuccia, Alberto Nagel, uscito con una ricca buonuscita e 22 milioni di euro di liquidazione delle azioni, e in consolidamento il nascente “Terzo Polo”, ora l’attenzione è sulle mosse di Unicredit. I fronti di Orcel. La banca di Piazza Gae Aulenti ha sorpassato per capitalizzazione, ma non ancora per fatturato, la rivale Intesa San Paolo dopo quasi cinque anni di leadership del Ceo Andrea Orcel e adesso dovrà capire come tirare le fila di tutte le partecipazioni e iniziative portate avanti. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Banche, dopo Mps-Mediobanca in autunno la finanza italiana aspetta Unicredit

Banche italiane: spread impieghi-raccolta a quasi 190 bp medi, volumi impeghi/raccolta (approssimazione dell'LDP ratio) in drastica diminuzione. Il 2025 non dovrebbe ripetere i numeri del 2024, in termini di margine di interesse. Dal dopo covid il "l

#CommentoFlash Borse europee positive a metà giornata, Parigi che guida i rialzi, mentre Milano e Francoforte mostrano progressi più contenuti. A Milano Banche in ordine sparso, dopo che si è conclusa con successo l'offerta di Banca MPS su Mediobanc

