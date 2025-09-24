Bambini e genitori separati dal fiume E il preside? Invisibile

Mentre la stazione Centrale veniva assaltata dalla parte violenta dei manifestanti ProPal e i milanesi annaspavano nella bolgia del traffico, e mentre sulla città si rovesciava tutta la pioggia del mondo, le scuole del quartiere di Niguarda venivano accerchiate dalle acque maleodoranti vomitate dal Seveso, tornato a far paura dopo una lunga vacanza. E lunedì una vacanza doveva sembrare nelle prime ore la situazione ai ragazzi intrappolati in quei fortini: le mani aggrappate ai vetri, osservavano scorrere la piena limacciosa nel "fossato" laggiù, i mezzi impotenti dei vigili del fuoco, i genitori che da ore stazionavano lì sotto, al di là del "fiume", agitando le mani per incoraggiarli a resistere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Bambini e genitori separati dal fiume. E il preside? Invisibile"

