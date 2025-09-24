Balzarini annuncia sul riassetto societario | Comolli sta per assumere la carica di amministratore delegato del club Ecco quale sarà il ruolo di Chiellini

Balzarini annuncia sul riassetto societario: tutte le dichiarazioni del giornalista sui ruoli dei vari dirigenti. Un nuovo riassetto societario si profila all’orizzonte per la Juventus. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianni Balzarini, il club bianconero sta per definire una nuova struttura di potere, con la promozione di Damien Comolli e un ruolo sempre più centrale per la leggenda Giorgio Chiellini. La novità più importante, secondo la ricostruzione di Balzarini, è che Damien Comolli sta per assumere la carica di amministratore delegato con pieni poteri. Un accentramento di responsabilità che lo porrebbe al vertice della gestione operativa del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

