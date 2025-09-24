Balotelli non vuole parlare di tifo la sua preferenza tra Inter e Milan? Da ragazzo simpatizzavo per…

Balotelli svela la sua simpatia per Inter e Milan ma chiarisce: ecco le parole del centravanti sulle due squadre del capoluogo lombardo. Non vuole parlare di tifo Mario Balotelli nella recente intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Alla domanda riguardante il suo rapporto con Inter e Milan, ha risposto con sincerità, ma senza entrare nei dettagli emotivi legati alla sua appartenenza a uno dei due club. Il suo approccio alla questione è stato molto equilibrato, riflettendo un percorso da calciatore che ha attraversato entrambe le squadre milanesi. Alla domanda diretta su quale delle due squadre fosse la sua preferita, Balotelli ha dichiarato: «Da ragazzo simpatizzavo per i nerazzurri perché il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, poi non ho mai nascosto la mia simpatia per il mondo rossonero. 🔗 Leggi su Internews24.com

