Balloon Cup 2025 | a un’ora da Milano il cielo si accende con 30 mongolfiere e le Frecce Tricolori

A solo un'ora da Milano, nel cuore della Pianura Padana, torna uno degli spettacoli più suggestivi d'Europa. Dal 26 al 28 settembre l'Aeroporto Militare di San Damiano, a Piacenza, ospiterà la Balloon Cup 2025, una tre giorni in cui il cielo si popolerà di colori e figure straordinarie. Un evento unico, che unisce sport, cultura e spettacolo, con 30 mongolfiere e l'attesissima partecipazione delle Frecce Tricolori. Scopriamolo insieme!