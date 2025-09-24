balli il lanificio innovazione tecnologica per guardare al futuro

Un lungimirante piano di investimenti per ottimizzare la produzione industriale, inserire nuove lavorazioni e assicurarsi una maggiore capacità di risposta alle richieste dei mercati internazionali. Ecco che Balli il Lanificio conferma la propria filosofia d’innovazione e in un momento di contrazione mondiale del mercato tessile, rilancia la propria attività all’interno della propria sede storica di Prato. Il piano di rinnovamento dei macchinari ha riguardato nello specifico il rafforzamento dell’attività del ciclo di nobilitazione, che sarà in grado di svolgere internamente una serie di lavorazioni che in precedenza non potevano essere svolte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

