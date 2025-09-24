Balestra soldi e cocaina Blitz in casa del pusher

Cocaina e hashish nascosti nello zaino, banconote false infilate nella testiera del letto, armi di ogni tipo sparse per la stanza, compresa una balestra con tanto di dardi in metallo. È l’inquietante scenario che i carabinieri di Bellaria Igea Marina, insieme ai colleghi del Radiomobile di Rimini, si sono trovati davanti quando hanno fatto irruzione nell’appartamento di un 25enne che era già tenuto d’occhio da giorni. Il giovane, che abita proprio a Bellaria, era finito sotto osservazione in quanto sospettato di essere al centro di un giro di spaccio. Nel tardo pomeriggio dell’altro ieri i militari dell’Arma hanno deciso di procedere con la perquisizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Balestra, soldi e cocaina. Blitz in casa del pusher

